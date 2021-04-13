من بغداد ومدن عراقية أخرى.. صور هلال رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء

2021/04/13 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الثلاثاء، صوراً لظهور هلال رمضان بُعيد غروب شمس اليوم.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتظهر الصور التي حصل عليها "ناس"، (13 نيسان 2021)، مشاهد موثقة لهلال رمضان في بغداد ومدن عراقية أخرى.

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