رئيس الجمهورية يجدد دعمه لتأمين حقوق الايزيديين

2021/04/13 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الثلاثاء، الايزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الايزيدية.

ونشر فخامة رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل " تويتر" وتابعه PUKmedia: " بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، اتقدم باجمل التهاني لابناء شعبنا الأصيل من الايزيديين، متمنياً لهم عاماً سعيداً يسوده السلام، ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد مجددا دعمنا تامين حقوقهم وعودة النازحين وتحرير المختطفين والمختطفات وان نحتفل معهم في العام المقبل وهم في منازلهم آمنين مكرمين".

PUKmedia متابعة

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