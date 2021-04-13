لجان مراقبة الأسواق تكثف جولاتها في رمضان

2021/04/13 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت اللجان الامنية والرقابية والصحية في قائممقامية محافظة السليمانية منذ اليوم الأول من رمضان، زياراتها التفتيشية في أسواق المدينة .

وصرح مبست نقشبندي عضو اللجنة الصحية الرقابية التابعة لقائممقامية قضاء السليمانية حين تفقده للاسواق " تراقب اللجان الرقابية والصحية حركة الاسواق والاسعار والالتزام بالاجراءات الوقائية في الكفتريات والمطاعم وبيع العصائر والحلويات وكذلك المعامل والمخازنن حيث تم تشكيل لجان خاصة لشهر رمضان تتكون من 16 عضوا يراقبون الاسواق يوميا طيلة شهر رمضان وبصورة مستمرة للحيلولة دون استغلال هذا الشهر لارتفاع الأسعار والالتزام بالإجراءات الصحية، حيث تم اليوم غلق محل بيع العصائر بسبب مخالفته الشروط الصحية وغلق معمل لصناعة البهار والمطيبات بسبب المواد المنتهية الصلاحية."

PUKmedia عدنان الجاف

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