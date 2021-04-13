قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم (فيديو)

2021/04/13 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى

الكاظمي، تم فيها بحث مستجدات الاحداث

في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة

ضمن جدول الأعمال.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه بعد ان

نا

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