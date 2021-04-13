اللجنة العليا تعلن إجراء حملات تلقيح لهذه الفئات

2021/04/13 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة،

الثلاثاء، إجراء حملات تلقيح تشمل عدة

فئات.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إنها "قررت

إجراء حملات تلقيح لمنسوبي القوات

الأمنية والهيئات التدريسية والطلبة".

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