التربية تكشف آلية الدوام الحضوري

2021/04/13 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

عن آلية الدوام الحضوري لطلبة

الابتدائية والمراحل المنتهية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق،

وفقاً للوكالة الرسمية، إن "إجراءات

الوزارة فيما يخص السماح بالدوام

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