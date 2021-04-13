الشرطة البريطانية تعتقل رجلا حمل فأسا في شارع مركزي

2021/04/13 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، رجلا حمل فأسا في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة لندن.

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