انجاز اعادة اعمار احد اهم الجسور في كركوك

2021/04/13 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/انجزت الفرق الفنية والهندسية في مديرية طرق وجسور كركوك اعادة اعمار احد اهم جسور المحافظة بعد ست سنوات من تدميره من قبل داعش الارهابي .وقال رئيس المهندسين قاسم حمزة مدير الطرق والجسور :" ان جسر زغيتون الذي يربط كركوك بتكريت انجز بشكل تام وسيفتتح خلال ايام وهو من مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية ".اضاف :" ان اعادة اعمار الجسر الذي دمره داعش بشكل كامل ، تمثل عودة الحياة للطريق الرئيس الرابط بين كركوك وتكريت وسيسهم بتطوير القطاع الزراعي والاقتصادي "./ انتهى

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