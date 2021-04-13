البيت الابيض

2021/04/13 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يشعر "بالقلق" بشأن إعلان إيران "الاستفزازي" أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%.وقالت ساكي، خلال مؤتمر صحفي: " نتعامل بجدية مع تصريح إيران الاستفزازي حول نيتها تخصيب اليورانيوم حتى 60%، وعلى الدول الست أن ترفضه بالإجماع".وأضافت: "على الرغم من أنها (تقصد المفاوضات) معقدة، نتوقع أن تكون طويلة، فإننا لسنا على علم بالتغييرات في خطط حضور الاجتماعات التي ستستأنف في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، ويبقى هدفنا اتباع مسار العملية الدبلوماسية التي نأمل استئنافها في فيينا هذا الأسبوع".يذكر أن إيران أعلنت، اليوم، عن عزمها رفع تخصيب نسبة اليورانيوم إلى نسبة 60% وهي نسبة غير مسبوقة، إذ كانت إيران تعلن أنها تخصّب اليورانيوم حتى نسبة 20%.ويأتي الإعلان في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي |، واتهمت ايران اسرائيل بالمسؤولية عنه.وبدأت في العاصمة النمساوية، فيينا، الأسبوع الماضي، مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران./انتهى9

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