أزمة لقاحات كورونا تستعر.. ترامب يتهم بايدن بـ’التآمر’ مع شركة ’فايزر’!

2021/04/13 | 22:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بـ"التآمر" مع شركة "فايزر" لتعطيل توزيع لقاح شركة "جونسون آند جونسون" لـ"أسباب سياسية".

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واعتبر ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أن إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرت بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون آند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية"، "له أهداف سياسية، أو لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحب شركة "فايزر".

وأضاف: "هذا الإعلان هو دليل أن الـFDA تعمل مع "فايزر" التي أعلنت الموافقة على اللقاح قبل يومين من الانتخابات الرئاسية لعام 2020..



هم لم يحبوني لأنني كنت أدفعهم بشدة".

وقال ترامب إنه لولا جهوده، لما طورت شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية لقاح كورونا قبل 3 إلى 5 سنوات، مضيفا: "كان سيستغرقهم الأمر سنوات حتى يتصرفوا".

وقررت شركة "جونسون آند جونسون" الأميركية، الثلاثاء، تأجيل استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في دول أوروبا.

جاء ذلك بعدما أوصت السلطات الصحية الأميركية اليوم بـ"تعليق استخدام هذا اللقاح للتحقيق في ظهور حالات خطيرة من جلطات الدم لدى عدة أشخاص في الولايات المتحدة بعد تطعيمهم به".

وقالت "جونسون آند جونسون" في بيان (13 نيسان 2021)، إنها "على علم بالتقارير عن حدوث جلطات في الدم يحتمل أن لها علاقة بلقاحها وغيره من اللقاحات"، مضيفة أنها "تعمل مع الجهات المنظمة الأوروبية على تقييم البيانات وتقديم المعلومات اللازمة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون" عقب تسجيل أربع حالات بينها وفاة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

واشارت صحيفة "لو فيغارو" إلى أن السلطات الفرنسية كانت تعول على لقاح "جونسون آند جونسون" لتعويض تعطل إمدادات "أسترازينيكا" الذي أعلنت عنه السلطات بداية الأسبوع.

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