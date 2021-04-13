2021/04/13 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مؤشرات على ظهور داعش الإرهابي مجدداً.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، في تصريحات متلفزة: "هزمنا داعش على مستوى المناطق لكنه لا يزال خطيرا".

وأكد ماروتو أن "قوات التحالف تمكنت من تدمير قدرات داعش ماديا ولوجيستيا بالكامل"، مضيفًا "لا مؤشرات على ظهور داعش مجددا".

وتابع: "قواتنا في العراق تعمل بدعوة من الحكومة"، مبينا أن "القوات المحلية قادرة على محاربة داعش بعد رحيلنا".

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي: "نحترم سيادة العراق ومهمتنا هي محاربة داعش".

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