شكر الله يقود لقاء الجوية والشارقة الاماراتي بأبطال آسيا

2021/04/13 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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سمت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم البحريني نواف شكر الله لقيادة مباراة الشارقة الاماراتي والجوية العراقي يوم غد الاربعاء عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية بدوري ابطال آسيا.

وتضم المجموعة بالاضافة للشارقة والجوية، باختكور الاوزبكي وتراكتور الايراني ، وتقام المنافسات بمدينة الشارقة وبنظام التجمع.

ووصل نواف عبد الله شكر الله إلى ساحة التحكيم في عام 1997، وأصبح حكماً دولياً منذ عام 2008.



وفي عام 2011، تم تكليفه للتحكيم في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث قاد مباراة القمة في دور الـ16 بين إنجلترا والأرجنتين.

ومنذ ذلك الحين، شهدت مسيرة التحكيم البحرينية تطوراً هائلاً، وذلك بعد أن تم اختياره للتحكيم في نهائيات كأس العالم للأندية 2012، وفي تصفيات ونهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014.

وفي مونديال البرازيل 2014، أشرف الحكم الدولي البحريني البالغ من العمر 41 عاماً على المباراة التي جمعت بين إسبانيا وأستراليا، وأدار أيضاً مباراة البرتغال أمام غانا بعد أيام قليلة، إلى جانب مواطنيه الحكمين المساعدين ياسر تليفات وإبراهيم سبت، اللذان يظهران أيضاً للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم، وهذه المرة في مونديال روسيا 2018.

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