مطالبات جديدة بشأن صرف الدولار وارتفاع الاسعار

2021/04/13 | 23:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم النائب بهاء الدين النوري من كتلة دولة القانون، الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمسؤولية عن زيادة رفع الاسعار في الاسواق بسبب رفع سعر صرف الدولار، داعيا الى اتخاذ اجراءات صارمة بهذا الشأن.

وذكر النوري في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (13 نيسان 2021)، انه "طبعا بالنسبة لزيادة الاسعار أغلبها تعود لعدم وضوح الروئية المالية أو السياسية المالية التي أنتهجتها الحكومة من خلال رفع سعر صرف الدولار".

واضاف، انه "اعترضنا في بداية الأمر والى الآن على هذه الخطوة، لان عملية الصرف كانت غير مدروسة وانعكست سلبا وأدت إلى استغلال الأسواق من قبل التجار وكذلك ضعف الإجراءات الحكومية هي التي أدت إلى رفع الأسعار بشكل عام فلذلك على الحكومة أن تتحمل المسؤولية كاملة عن رفع االاسعار في الاسواق".

واوضح، انه "لايمكن ان تكون الحكومة عاجزة عن مكافحة الاسعار لان هذه إجراءات حكومية يجب أن تتخذها الحكومة وهي قادرة على ذلك، لكن في نفس الوقت عملية رفع سعر صرف الدولار هو الذي ادى الى هذه المشاكل، ويجب معالجة موضوع سعر صرف من ثم تذهب الحكومة الى السوق لمعالجة ارتفاع الاسعار عبر اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الموضوع".

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