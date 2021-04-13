صور.. اول ايام رمضان في الجامع الكبير

2021/04/13 | 23:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية على مدار العام، المواطنين والسياح، لكن في الشهر الفضيل، يختلف بموائد افطار عامرة، مجانية باجواء ايمانية رمضانية.

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بعدسة: جمال سركتي

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