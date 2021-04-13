2021/04/13 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز معلومات تابع للموساد شمال العراق

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