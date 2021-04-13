فرنسا تنسق ردا على قرار طهران النووي

2021/04/13 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أنها تعمل على تنسيق استجابة مع قوى العالم ردا على القرار الإيراني برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة.

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