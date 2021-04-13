الحلبوسي والضاري يبحثان التحديات التي تواجه البلاد

2021/04/13 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلاد".واضاف، ان" اللقاء اكد على ضرورة أن تكون هناك رؤية مشتركة للقوى السياسية الوطنية، والعمل على التعاون المشترك لتحديد أولويات المرحلة المقبلة".

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