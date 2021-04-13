الحلبوسي يوضح اسباب اختيار موعد متأخر لعقد جلسات البرلمان

2021/04/13 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اسباب عقد جلسة مجلس النواب بوقت متأخر بعكس الدورات البرلمانية السابقة.

وقال الحلبوسي في برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية الفضائية، ان “جيل الثمانينات كان مظلوما وكانت طفولته في حرب ايران ولحقتها دخول الكويت وحرب عام 1991 ومن بعدها مشاكل وتحديات والحصار وكان هنالك ضعف في امكانيات العائلة بصورة عامة للمواطن العراقي وكان التحدي كبير”، مبينا انني “كنت من عائلة وسطية ووالدي كان موظف ووالدتي تدريسية، وكان من اعمامي من يعملون بالقطاع الخاص وانا كنت اكبر اخواني وكانت هنالك تسهيلات كبيرة لي في دراستي وكنت اتعلم من اعمامي واهلي الكثير وكانت حياتي لا تختلف عن حياة باقي العراقيين وتعلمت منها الكثير”.

واضاف الحلبوسي، ان “التزاماتي كثيرة وادخل في جميع تفاصيل العمل، واخر ضيف يغادرني بعد الساعة الواحدة صباحا، والتزاماتي على ضوء مواعيدي باليوم التالي، وكنت بالدورات البرلمانية السابقة اعي جيدا ما كان يعانيه المجلس من عقد الجلسة صباحا على اعتبار ان اغلب النواب يتابعون مواضيع تهم جماهيرهم في الوزارات والمؤسسات ولهذا قررت ان تكون الجلسة بوقت متأخر ، لضمان تفرغ النائب للجلسة، كما ان جلسات مجلس الوزراء تكون بعد الرابعة عصرا ورغم هذا لا يوجد اعتراض على موعدها لكن العبرة بان الجلسات رغم تأخر وقتها فمن خلالها تم تحقيق العديد من الانجازات والتشريعات”.

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