الحلبوسي والضاري يناقشان الاوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلاد

2021/04/13 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان انه :" جرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلاد".واكد الجانبان :" ضرورة أن تكون هناك رؤية مشتركة للقوى السياسية الوطنية، والعمل على التعاون المشترك لتحديد أولويات المرحلة المقبلة "./انتهى9

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