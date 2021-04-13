شرطة بغداد تعلن اعتقال متهمين اعتدوا على مواطن وتجاوزوا على أرضه

2021/04/13 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين اعتدوا على مواطن وتجاوزوا على أرضه الزراعية.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد الاستخبار من مواطنين بوجود اطلاق نار ضمن احد القرى التابعة الى اعمال مركز شرطة الوحدة تم على الفور تشكيل فريق عمل ميداني بالاشتراك مع الفوج الثاني في اللواء الاول شرطة اتحادية والانتقال الى محل الحادث وتطويق القرية".

وأضاف البيان أنه "القاء القبض على اربعة متهمين وذلك لقيامهم بقطع الطريق الواصل الى أرضه الزراعية بواسطة التراب والطابوق وإطلاق النار اتجاه أرضه"، مشيرا الى "اصطحاب المتهمين الى مركز الشرطة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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