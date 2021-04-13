2021/04/13 | 23:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه عملاق التكنولوجيا الصيني، هواوي، اهتماماته من الهواتف الذكية إلى صناعة السيارات الكهربائية، ضمن استراتيجية الشركة الجديدة للتوسع في تقنيات القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية وذلك مع اعتزامها استثمار ما يصل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عهد جديد..



هواوي توجه اهتمامها نحو السيارات الكهربائية المركز الخبري الوطني.

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