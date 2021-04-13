"التعاون الاستراتيجي" في مجال الإعلام.. ماذا يعني اتفاق تركيا وليبيا؟ 

2021/04/13 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين خمس اتفاقيات وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع تركيا، الاثنين، كان لافتا منها مذكرة التفاهم حول "التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام"، والتي نصت في تفاصيلها على تأسيس منصة إعلامية مشتركة، في خطوة لـ"تعزيز العلاقات الإعلامية" بين الطرفين.

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