الحلبوسي: لم اتعامل خلال زياراتي الى الجنوب مع المواطن كناخب

2021/04/13 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، انني لم اتعامل مع المواطن بالجنوب كناخب بل اتعامل معهم كمواطنين لديهم حقوق علينا.

وقال الحلبوسي في برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية الفضائية، ان “عملي انعكس على محيطي العائلي، فاليوم الناس يظنون ان الرئيس لديه السلطة المطلقة، رغم ان التعين والسلطة بيد السلطة التنفيذية وليس لديها درجات وظيفية، والناس لا تصدق بهذا الكلام”، لافتا الى ان “اختصاص الهندسة كان له دوره في اللمسات التي بدانا بها في التوسع الافقي بالانبار على اعتبار ان دراستنا الهندسية تركز ايضا على الادارة وهي ما ادت الى نجاحنا في خدمة اهل الانبار وفكرة التخطيط العمراني الناجح في المحافظة من قبل الحكومة المحلية بالانبار”.

واضاف الحلبوسي، ان “ميزة الانبار عن غيرها هو ان الادوات التنفيذية فيها كانت من اختياري ولهذا كان الناتج اكثر ايجابية وملموسا”، لافتا الى ان “خطيب الجامع الدولي في الانبار طلب مني ان اخدم باقي المحافظات لان نتائجك سينحسب لنا وهو ما عملت عليه فعليا في باقي المحافظات وكانت رسالتي اننا من محافظة ابتليت بالارهاب ونابذين للارهاب ومبتلين به وكنت حريصا على ارسال رسالة مودة الى الاخرين وهو ما نجحنا به بان نبعد النزعة الطائفية عن الرؤية العامة تجاه ابناء محافظاتنا”.

وتابع اننا “سلطة تشريعية نستطيع تخصيص اموال ونوفر تشريعات ولسنا سلطة تنفيذية للتنفيذ، والمشكلة التي واجهتنا في الساحة الجنوبية باننا حين خدمنا تلك المناطق بدأ بعض السياسيين من تلك المناطق يظن اننا نريد منافسته في مناطقه وبدأ الضغط علينا داخل البرلمان لمنعنا من هذه الحركة في مناطقهم الجنوبية”، مشددا على انني “لم اتعامل مع المواطن بالجنوب كناخب بل اتعامل معهم كمواطنين لديهم حقوق علينا”.





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