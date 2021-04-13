2021/04/13 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان حزب/ تقدم/ الذي يرأسه ، لن ينزل في الانتخابات في الجنوب والفرات الاوسط.وقال الحلبوسي في تصريح متلفز : " ان جميع العراقيين ليست لديهم ثقة بالعملية السياسية "، لافتا الى :" ان المواطن الانباري اصبحت لديه ثقة اكبر ، بعد ان اصبحت الانبار حليفة للدولة ومساندة للحكومة" ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : حزب / تقدم / لن ينزل بالانتخابات في الجنوب والفرات الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : حزب / تقدم / لن ينزل بالانتخابات في الجنوب والفرات الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).