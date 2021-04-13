2021/04/13 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي :" ان رئيس البرلمان ليس صاحب سلطة مطلقة ".وقال الحلبوسي في تصريح متلفز : " ان البعض يعتقد ان رئيس البرلمان صاحب سلطة مطلقة ،وهذا غير صحيح ".واضاف :" ان التوسع والعمران في الانبار يتجه نحو التوسع الافقي لاستغلال المساحات الفارغة"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : رئيس البرلمان ليس صاحب سلطة مطلقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : رئيس البرلمان ليس صاحب سلطة مطلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).