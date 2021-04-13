بيان رسمي: الهجرة أغلقت 90% من مخيمات النازحين وأمّنت عودة الآلاف طوعياً

2021/04/13 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الاعلام الحكومي، الثلاثاء، تمكن وزارة الهجرة والمهجرين من إغلاق 90 بالمئة من مخيمات النازحين وتأمين العودة الطوعية لالاف الاسر النازحة.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، أن "وزارة الهجرة والمهجرين، نجحت بإغلاق (90%) من مخيمات النازحين، على مستوى العراق، من اصل (174) مخيماً، وإعادة (577) الف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الاصلية".

وأضافت أن" ذلك يأتي بعد ان اولت الحكومة العراقية اهتماماً خاصاً بملف النازحين ومساعدتهم على العودة الطوعية إلى ديارهم، وإنهاء مشكلة النزوح الداخلي بشكل كامل، والاستمرار بتقديم المنح والمساعدات المالية والعينية وتوفير القروض الميسرة لتوفير فرص العمل للعائدين".

وأشارت الى أن" وزارة الهجرة والمهجرين عملت على وفق الخطة التي رسمتها للنصف الثاني من العام 2020، على توفير كل الامكانات لعودة النازحين وإغلاق ملف النزوح، بالتنسيق مع جهد الوزارات والمؤسسات الرسمية والمحافظات المعنية، إلى جانب جهد الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، لغلق العديد من المخيمات كلياً".

وأوضحت أن "الوزارة اغلقت خلال الستة اشهر الاخيرة من السنة الماضية (90%) من المخيمات في عموم مناطق العراق، اسهمت في إعادة (66671) أسرة من محافظات صلاح الدين، نينوى، وديالى، فضلا عن إعادة نحو الف مواطن نازح من إيران وتركيا واوربا"، لافتة الى ان " عدد المخيمات المتبقية في البلد بلغت (28) مخيماً، سيتم غلقها هذه السنة ضمن الخطة الوطنية لإعادة النازحين التي اطلقتها الوزارة واقرها مجلس الوزراء".

وفي ما يخص ملف تقديم المنح والمساعدات الإغاثية والإنسانية للنازحين والعائدين، اشارت الخلية الى ان الوزارة اقدمت على توزيع (3 ملايين و 710 الف) حصة مختلفة من السلال الغذائية والصحية والمنزلية والمطبخية والافرشة والاغطية وغيرها".

وتابعت، و"كذلك توزيع المنح المالية للعائدين بمبلغ مليون ونصف المليون دينار على (11724) أُسرة، ودعم مخيمات النازحين بمبلغ (150) مليون دينار لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية، وصرف مبلغ ملياري دينار كمنحة للعائدين بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية، فيما بلغ مجموع المساعدات الإغاثية المقدمة إلى فئات العناية (4 ملايين و 200 الف) حصة مختلفة خلال عام 2020، مع توزيع (300) شقة سكنية في مجمع ميسان للأُسَر النازحة في محافظة ميسان، وتوزيع ونصب (491) كرفان لإسكان الأُسر النازحة والعائدة والمدمرة منازلهم، وترميم اكثر من (3000) دار في محافظتي نينوى والانبار بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، وتوزيع (95) مشروعاً مدراً للدخل على الأُسر العائدة".

وبشان ملف إعادة جهد الاستقرار وتاهيل المناطق المحررة، لفتت الى أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء، رعت عدداً من الموتمرات واللقاءات الحضورية وعبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، بعد ان تم تمديد عمل البرنامج الإنمائي للامم المتحدة (UNDP) لغاية سنة 2023، اذ تم وضع خطة لإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة، خاصة بتاهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الاساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم، وتاهيل المنازل المدمرة جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية، لضمان توفير العودة الطوعية الآمنة للنازحين".

ومضت بالقول: "كما اولت خطة وزارة الهجرة والمهجرين اهتماما خاصا بملف المراة؛ إذ شملت المنح المالية (4343) اسرة عائدة من النزوح تعيلها النساء، بواقع مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة، فضلا عن توزيع اكثر من مئة الف حصة مواد إغاثية على الأسر التي تعيلها النساء، إلى جانب شمول مرضى الأسر النازحة بالعلاج داخل وخارج العراق بالتنسيق مع وزارة الصحة، وشمول (2000) عائلة بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وفي ما يخص ملف دعم المهجرين خارج البلد، اشارت الى ان " اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اصدرت قراراً يقضي بتحمل الحكومة العراقية تكاليف عودة الكفاءات من المملكة الاردنية الهاشمية، وإرسال لجان مشتركة من الوزارات لإثبات رعاية العراقيين في الخارج ممن لا يمتلكون وثائق ومستمسكات ثبوتية، والحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم قروض تشغيلية للعائدين من دول الاتحاد الاوربي، فضلا عن تنظيم رحلات مجانية لإعادة العراقيين من سوريا وتركيا.

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