في بغداد.. ذهب لرمي النفايات وهرب من مركز الشرطة!

2021/04/14 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بهروب أحد الموقوفين في مركز شرطة بمنطقة البلديات في العاصمة بغداد، بعد تكليفه برمي النفايات.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحد الموقوفين في مركز شرطة الجزائر، ضمن منطقة البلديات، لاذ بالفرار بعد قيام مأمور الموقف بإخراجه لغرض رمي النفايات في حاوية موضوعة بكراج المركز".

وأضاف المصدر، أن "الموقوف متهم وفق المادة 434، التي تنص على أن السب هو رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره، وإن لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة، حيث يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية او بإحدى هاتين العقوبتين".

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