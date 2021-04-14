سائرون تعلق على ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية

2021/04/14 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الثلاثاء، وزارة التجارة بالتقصير في دعم الاسواق من خلال توفير المواد الاساسية للبطاقة التموينية، مشيرا إلى انه في حال توفرها ستحل 80% من مشكلة ارتفاع الاسعار.

وقال المسعودي، في تصريح لـNRT اليوم، (13 نيسان 2021)، انه "لا شك ان ارتفاع الاسعار في العراق ناجم عن عدة اسباب، وفي مقدمتها الارتفاع الطبيعي خلال شهر رمضان نظرا لاقبال الكبير على الشراء، وثانيا ان التجار هم خارج الرقابة، فالاجهزة الامنية غير فعالة في متابعة الاسواق، علما ان بعض التجار لديهم ارتباطات سياسية وباسواق عالمية، رغم نداءات شيوخ عشائر ورجال دين ومثقفين بضرورة الالتزام بحرفية المهنة والتعامل وفق اليات السوق".

وأضاف ان "العامل الثالث هو تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والعامل الرابع هو ان هناك جنبة سياسية في ارباك الاسواق لعمل حركة في الشارع ضد رئيس الحكومة والقوى السياسية".

وتابع انه "لا شك ان السيطرة على ارتفاع السوق صعب الا في حال تدخل الحكومة كشريك في العملية الاقتصادية من حيث تمويل التجار وتحويل العملة الصعبة من خلال المنافذ الحدودية ودعم البطاقة التموينية التي في حال توفرها ستقضي على 80% من المشكلة".

وأكمل، ان "وزارة التجارة مقصرة في هذا الجانب، حيث لا يزال الملايين من العراقيين لم يستلموا أي مادة غذائية اسياسية رغم حلول شهر رمضان، ما جعل التاجر هو الاقوى بسبب تراجع الحكومة في ضخ المواد الغذائية ومتابعة الاسواق".

A.A

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