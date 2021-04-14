متجر إلكتروني وهمي لمستحضرات التجميل يساعد ضحايا العنف الأسري

2021/04/14 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارسو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الإغلاق‭ ‬الشامل‭ ‬المرتبط‭ ‬بتفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬أنشأت‭ ‬البولندية‭ ‬كريسيا‭ ‬باشكو‭ ‬البالغة‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬موقعا‭ ‬إلكترونياً‭ ‬يمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بمساعدة‭ ‬سريّة‭ ‬ويقدّم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬متجر‭ ‬لمستحضرات‭ ‬تجميل‭.‬ وتقول‭ ‬الطالبة‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استوحيت‭ ‬الفكرة‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬حيث‭ ‬تذهب‭ ‬النساء‭ […]

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