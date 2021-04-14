سرقة أكبر أرنب في العالم تجاوز سن التكاثر

2021/04/14 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬نداء‭ ‬للشهود‭ ‬بعد‭ ‬سرقة‭ “‬أكبر‭ ‬أرنب‭ ‬في‭ ‬العالم‭” ‬بحسب‭ ‬التوصيف‭ ‬الوارد‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسي،‭ ‬فيما‭ ‬رصد‭ ‬صاحبه‭ ‬مكافأة‭ ‬لمن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭.‬ وذكرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬أن‭ ‬الأرنب‭ ‬داريوس‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭,‬29‭ ‬متر،‭ ‬سُرق‭ ‬من‭ ‬حظيرة‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬أصحابه‭ ‬في‭ ‬ستولتون‭ […]

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