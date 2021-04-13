وسط أزمة خانقة.. نظام الأسد يصرف مدير البنك المركزي

2021/04/14 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

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