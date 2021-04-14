ايران‭ ‬تقطع‭ ‬ثلثي‭ ‬طريق‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬أغراض‭ ‬عسكرية

2021/04/14 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاروخ‭ ‬ايراني‭ ‬يصيب‭ ‬سفينة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الخليج طهران‭- ‬بيروت‭-‬الزمان‭.‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نيّتها‭ ‬‮«‬البدء‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭%‬‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬يقرّبها‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدامه‭ ‬العسكري‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬مسافة‭ ‬ثلثي‭ ‬الطريق‭ ‬الى‭ ‬مستلزمات‭ ‬تصنيع‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬تخريب‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬مصنع‭ ‬نطنز‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلفها‭.‬فيما‭ ‬نفت‭ ‬واشنطن‭ […]

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