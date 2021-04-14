2021/04/14 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صاروخ ايراني يصيب سفينة اسرائيلية في الخليج طهران- بيروت-الزمان.
أعلنت إيران الثلاثاء نيّتها «البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%»، وهو مستوى يقرّبها من القدرة على استخدامه العسكري او ما يعادل مسافة ثلثي الطريق الى مستلزمات تصنيع القنبلة النووية، بعد يومين من عملية «تخريب» استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.فيما نفت واشنطن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تقطع ثلثي طريق تخصيب اليورانيوم الموصل إلى أغراض عسكرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت إيران الثلاثاء نيّتها «البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%»، وهو مستوى يقرّبها من القدرة على استخدامه العسكري او ما يعادل مسافة ثلثي الطريق الى مستلزمات تصنيع القنبلة النووية، بعد يومين من عملية «تخريب» استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.فيما نفت واشنطن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تقطع ثلثي طريق تخصيب اليورانيوم الموصل إلى أغراض عسكرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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