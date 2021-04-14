رئات جديدة كي لا نختنق

2021/04/14 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الفعاليات الثقافية والادبية والفنية والاكاديمية هي رئة المجتمع ودليل على سلامته.لو تفكر الدول العربية في دمج تلك الفعاليات من حيث الموازنات والدعم حصراً بالجهد الاقتصادي و العسكري والأمني مثلاً، لاستطاعت أن تحصل على نتائج ايجابية في الحياة العامة لا توفرها اجراءات أمنية أو حكومية قسرية .ما موجود من مسميات في […]

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