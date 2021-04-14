ضغوط‭ ‬عربية‭ ‬ودولية‭ ‬لاستبعاد‭ ‬خيار‭ ‬الحرب‭ ‬ومصر‭ ‬تضع‭ ‬خطة‭ ‬لمواجهة‭ ‬نقص‭ ‬المياه

2021/04/14 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسات‭ ‬تكشف‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬تربة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الاثيوبي القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الاخيرة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬تدخلات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬والتي‭ ‬تملك‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضغوط‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬لإقناع‭ ‬مصر‭ ‬باستبعاد‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬وترك‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ […]

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