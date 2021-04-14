2021/04/14 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراسات تكشف نقاط ضعف في تربة سد النهضة الاثيوبي القاهرة – مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات خاصة للزمان أن الأيام الاخيرة الماضية شهدت تدخلات من دول خليجية والتي تملك استثمارات في سد النهضة فضلا عن ضغوط دولية من دول كبرى لإقناع مصر باستبعاد الخيار العسكري لحل الأزمة وترك الفرصة للمساعي الدبلوماسية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوط عربية ودولية لاستبعاد خيار الحرب ومصر تضع خطة لمواجهة نقص المياه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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