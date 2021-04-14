الحلبوسي: الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد

2021/04/14 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال الحلبوسي في برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية الفضائية، ان “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد بحال كانت الظروف طبيعية ولم تحصل امور خارجة عن المتوقع”، مبينا ان “السلاح المنفلت قديم يظهر تارة ويختفي تارة اخرى ونفس السلاح والمسلحين موجودين وضبط ايقاعهم هو الخيار للسيطرة على السلاح قبل الانتخابات”.

واضاف ان “بعض افراد جهات منضوية تحت مؤسسة حكومية تعمل بالسلاح المنلفت وينبغي ضبطهم ولا يوجد من ينكر تضحيات الحشد وهنالك من قاتل وقدم التضحيات لكن تلك الجهات المسيئة سيكون ضررها على من قدم التضحيات قبل الاساءة الى الاخرين”، مشددا على ان “جزء من صراع الارادات الدولية وكل طرف يحاول ان يكون اكثر تاثير داخل العراق وهنالك تصفية حسابات تجري داخل العراق وضبط السلاح سيقلل من زج العراق بهذا الصراع”.

وتابع ان “هنالك زيادة في تحديث البيانات للانتخابات اكثر من الدورات السابقة ولدينا تفاؤل مشروط بحاجة الى ملامح ايجابية من الحكومة لضمان سلامة الانتخابات من خلال ضبط التزوير وضبط السلاح المنفلت، لان العزوف سيعطي المساحة للبقية للتحكم بالنتائج وابقاء نفس الشكل السابق”، مشددا على “اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل التغيير”.

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