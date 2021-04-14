2021/04/14 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي الى نصف نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا ، رغم خسارته امام بايرن ميونيخ الالماني بهدف واحد في المباراة التي جرت في ملعب حديقة الامراء في باريس .سجل هدف البايرن بوتينغ في الدقيقة 40 من المباراة .وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الباريسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في ملعب البايرن .وفي مباراة ثانية حسم فريق تشيلسي الانكليزي صعوده الى نصف النهائي ، رغم خسارته امام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في اياب الدور ربع النهائي من البطولة.اقيمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في مدينة إشبيلية الاسبانية .وتمكن تشيلسي من المحافظة على افضلية تقدمه ذهاباً الاسبوع الماضي خارج ملعبه بهدفين نظيفين ، معظم فترات المباراة، حتى تمكن مهاجم بورتو البديل مهدي طارمي في الدقيقة 90 من احراز هدف الفوز لفريقه ،الذي لم يكن كافياً لانقاذ الفريق البرتغالي من وداع المسابقة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم خسارتهما .. سان جيرمان وتشيلسي يتأهلان لنصف نهائي ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم خسارتهما .. سان جيرمان وتشيلسي يتأهلان لنصف نهائي ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).