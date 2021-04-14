2021/04/14 | 00:53 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع الأميركي ينهي زيارة لتل أبيب بتعهد بأمن إسرائيل..
وهجوم مفاعل نطنز يخلق أزمة جديدة بين إيران وإسرائيل ..
كيف يؤثر الهجوم على مسار محادثات فيينا؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفجير مفاعل نطنز الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهجوم مفاعل نطنز يخلق أزمة جديدة بين إيران وإسرائيل ..
كيف يؤثر الهجوم على مسار محادثات فيينا؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفجير مفاعل نطنز الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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