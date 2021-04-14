تفجير مفاعل نطنز الإيراني

2021/04/14 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الأميركي ينهي زيارة لتل أبيب بتعهد بأمن إسرائيل..وهجوم مفاعل نطنز يخلق أزمة جديدة بين إيران وإسرائيل ..كيف يؤثر الهجوم على مسار محادثات فيينا؟

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