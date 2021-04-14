2021/04/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_العمري الدفاع عن الماركسية هو توقيع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية -عرض نقدي (الفصل العاشر من كتاب: الثورة المستمرة) - عادل العمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الماركسية -عرض نقدي (الفصل العاشر من كتاب: الثورة المستمرة) - عادل العمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).