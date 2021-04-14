2021/04/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عادل_العمري الدفاع عن الماركسية هو توقيع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية -عرض نقدي (الفصل العاشر من كتاب: الثورة المستمرة) - عادل العمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عادل_العمري الدفاع عن الماركسية هو توقيع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية -عرض نقدي (الفصل العاشر من كتاب: الثورة المستمرة) - عادل العمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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