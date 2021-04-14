َتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً - عباس علي العلي

2021/04/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًورود بعض الحقائق العلمية ضمن النص الديني لا تجعل منه نصا علميا ولا يمكن عد كتاب الله كتاب علم خالص يتبنى النظرية العلمية وقوانينها بمنطق الفرض والبرهان هذا أولا، ثم أن ورود النص العلمي بمضمون بناء النص الديني الهدف منه أن يكون حجة على الذين ينكرونه بما يعرف بنظرية الدحض والتكذيب، فهو يطرح الحقيقة العلمية كاملة وفقا لما هي عليه وما على المكذب إلا إثبا ......





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