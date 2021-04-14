ما بعد كوفيد-١٩ : ملامح نظام عالمي جديد في الأفق مصاحبة بتوطيد مقومات الدولة الوطنية ! - أحمد زوبدي

2021/04/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي ما بعد كوفيد-١٩ : ملامح نظام عالمي جديد في الأفق مصاحبة بتوطيد مقومات الدولة الوطنية ? !( تأملات وشذرات خاطفة في زمن الحجر الصحي !)وباء كورونا, لحظة حاسمة لإعادة النظر في منظومة القيم التي فككتها الثقافة الرأسمالية لأجل مجتمع متماسك و متآزر ..ستار العولمة الجارفة قد تحطم و بدأت دورة "cycle" جديدة ستعطي لا محالة للدولة الوطنية دورها المنوط بها في حماية المجتمعات م ......





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