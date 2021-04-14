2021/04/14 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يعد غرة رمضان اليوم الحكومة توجّه بتوفير مفردات التموينية ومراقبة حركة الأسواق بغداد – الزمان اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني ، ان غرة شهر رمضان هو اليوم الاربعاء.وذكر بيان للمكتب تابعته (الزمان) امس أن (اليوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان لعام 1442 للهجرة).وتصوم اليوم سلطنة عمان، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يعد غرة رمضان اليوم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يعد غرة رمضان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).