شاب يقتل والده وسط البصرة

2021/04/14 | 00:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قتل شاب والده طعنا بآلة حادة ، في منطقة المعقل وسط البصرة .وذكر مصدر امني :" ان شابا ثلاثينيا قام بطعن والده بآلة حادة وارداه قتيلا في الحال في دور الهندية بمنطقة المعقل وسط البصرة ".واضاف :" ان القوات الامنية قامت بملاحقته والقت القبض عليه بعد ساعة من ارتكابه الجريمة ، وبحوزته سكين "./انتهى

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