2021/04/14 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 20 طفلا حتفهم، الثلاثاء، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء في هذا البلد في منطقة الساحل الأفريقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع نحو 20 طفلا في النيجر بعد اندلاع حريق في مدرستهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع نحو 20 طفلا في النيجر بعد اندلاع حريق في مدرستهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).