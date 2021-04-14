2021/04/14 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح تسهيلات للموظفين الراغبين بشراء شقق في بسماية بغداد – الزمان اعلن مصرف الرافدين عن منح تسهيلات للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد، للتقديم على شقق مجمع بسماية ، حيث ستكون الاولوية لهم للحصول عليها .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) […]

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