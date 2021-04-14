منشأة نطنز.. أنباء عن زيارة لمفتشي

2021/04/14 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت أنباء عن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران، الأربعاء، بعد يوم من إعلان طهران نيّتها "البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة"، وهو مستوى يقرّبها من القدرة على استخدامه العسكري.

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