ولاية أميركية تقاضي إدارة بايدن

2021/04/14 | 02:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي رفعت ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن، سعيا منها لإعادة العمل بسياسة الإدارة السابقة التي أجبرت المهاجرين على الانتظار في المكسيك أثناء طلب اللجوء.وجاء في نص الدعوى أن “بايدن وجه في أيامه الأولى في منصبه وزارة الأمن الداخلي لإيجاد بديل لسياسة “البقاء في المكسيك” التي أجبرت أكثر …

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