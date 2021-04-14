التجارة تتحدث عن خطة لحجب الحصة التموينية عن بعض الفئات

2021/04/14 | 02:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة التجارة، الثلاثاء، خطتها لحجب الحصة التموينية عن الفئات المشمولة، فيما كشفت عن استثناءات للمشمولين بالقرار. وقالت مدير عام التخطيط في الوزارة ابتهال هاشم، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “وزارة التجارة ماضية بتطبيق أحكام قانون الموازنة العامة بحجب البطاقة التموينية عن الذين يتقاضون راتباً أكثر من مليون ونصف …

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