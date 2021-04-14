2021/04/14 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تدعو المواطنين إلى عدم التهاون في تطبيق إجراءات الوقاية مخاوف من فقدان السيطرة على الوباء عقب إرتفاع مقلق لإصابات كورونا بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة، 8179 إصابة بفايروس كورونا وشفاء5791 حالة وبواقع 39 وفاة جديدة في عموم العراق، مؤكدة ان تجاهل المواطنين لاجرءات الوقاية والتباعد سيفاقم ازمة الوباء […]

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