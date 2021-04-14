2021/04/14 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء تفوز على الصناعات في ختام جولة دوري الكرة الشرطة والكهرباء يحصدان العلامة الكاملة بالسلة بغداد- ساري تحسين حقق فريق الشرطة بكرة السلة امس الثلاثاء، فوزا مستحقا على فريق الاعظمية بنتيجة 103 – 75 نقطة في المباراة التي احتضنتها صالة الشعب وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة .وشهدت المباراة […]

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