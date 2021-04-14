2021/04/14 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يكافح حريقاً داخل محكمة الكرخ التمييز يصادق على تجديد عقود شركات الإتصالات بغداد – الزمان صادقت محكمة التمييز الاتحادية في مجلس القضاء الاعلى ،على تجديد عقود شركات الاتصالات العاملة في العراق.وكانت محكمة استئناف بغداد الكرخ، حكمت في 23 كانون الأول الماضي، بعدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة […]

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